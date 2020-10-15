Akhisar Belediyespor'a koronavirüs şoku! 13 kişide...

Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.

Yeni takımı şimdiden belli! Falcao'ya yol göründü

Yeni sezona müthiş giren ancak sonraki haftalarda yine hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun devre arasına kadar göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir durumda, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transferi bir hayli yüksek ihtimal.