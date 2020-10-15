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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 23:20
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Akhisar Belediyespor'a koronavirüs şoku! 13 kişide...

Akhisar Belediyespor'a koronavirüs şoku! 13 kişide...

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AA

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan testlerinin ardından 11 basketbolcu ile 2 personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Oyuncu ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

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Akhisar Belediyespor'a koronavirüs şoku
Akhisar Belediyespor'a koronavirüs şoku

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