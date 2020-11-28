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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:13
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Ajdin Hasic, koronavirüse yakalandı

Ajdin Hasic, koronavirüse yakalandı

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AA

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in koronavirüs test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır.

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