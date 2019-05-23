Ajax'tan Türk asıllı gence 3 yıllık sözleşme

Altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla adından söz ettiren Ajax, yeni bir yetenekle sözleşme imzaladı. 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar, takımıyla 3 yıllık profesyonel kontrata imza attı.

2011 yılından bu yana Ajax aytyapısında forma giyen Ünüvar, U17 ve U19 takımlarında oynadı. 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Ünüvar, Hollanda U17 Milli Takımı ile birlikte geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonu oldu.