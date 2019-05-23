Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1003
  • 6,8392
  • 251.993
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ajax'tan Türk asıllı gence 3 yıllık sözleşme

Ajax'tan Türk asıllı gence 3 yıllık sözleşme

Ajax'tan Türk asıllı gence 3 yıllık sözleşme

Ajax, 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu, Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla adından söz ettiren Ajax, yeni bir yetenekle sözleşme imzaladı. 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar, takımıyla 3 yıllık profesyonel kontrata imza attı.

2011 yılından bu yana Ajax aytyapısında forma giyen Ünüvar, U17 ve U19 takımlarında oynadı. 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Ünüvar, Hollanda U17 Milli Takımı ile birlikte geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonu oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur Tulu Bacı ile 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un son bölümünde neler olac

Diriliş Ertuğrul Final Tanıtımı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı