Ajax'tan resmi açıklama: Galatasaray'a kötü haber geldi

Hollanda Eredivisie'den sezonun iptal edilmesinin ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan ten Hag, koronavirüs salgını gündemi ve takımdaki kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu.
Babel ve Bruna Varela gibi kiralık isimlerde yolların ayrılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" dedi.
Öte yandan 50 yaşındaki antrenör, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Klaas Jan Huntelaar ile bir görüşme yapacaklarını ancak bunun koronavirüs krizi nedeniyle henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 6 aylığına Ajax'a kiralanan Ryan Babel 7 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asist kaydedebildi. (Fotomaç)
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak Hollanda ekibi Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in geleceği merak konusu olmuştu. Hollanda ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, yaptığı açıklamada Babel'in ayrılık sinyalini verdi.
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev 'feda' çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.
Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Portekiz basınına yaptığı açıklamada Porto'ya geri dönmek istediğini söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın gündemine gelen ve transferi son anda iptal olan Kwadwo Asamoah, Fenerbahçe'nin radarında.
N'Sakala'ya kancayı takan Beşiktaş, yapılan ilk görüşmelerde Kongolu oyuncu ile yıllık 1 milyon euroya anlaşmıştı. Takımdan indirim istenmesi sonrasında tecrübeli futbolcu ile bir kez daha masaya oturuldu Pazarlıklarda hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, formayı giymeden indirim yapmayı kabul etti ve ücretini 750 bin euroya düşürdü. N'Sakala'nın bu tavrı Siyah- Beyazlı camiada büyük takdir kazandı.