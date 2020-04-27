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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 00:27
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 00:31

Ajax'tan resmi açıklama: Galatasaray'a kötü haber geldi

Ajax'tan resmi açıklama: Galatasaray'a kötü haber geldi

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak Hollanda ekibi Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in geleceği merak konusu olmuştu. Hollanda ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, yaptığı açıklamada Babel'in ayrılık sinyalini verdi.

Hollanda Eredivisie'den sezonun iptal edilmesinin ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan ten Hag, koronavirüs salgını gündemi ve takımdaki kiralık oyuncuların geleceğiyle ilgili de konuştu.

Babel ve Bruna Varela gibi kiralık isimlerde yolların ayrılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" dedi.

Öte yandan 50 yaşındaki antrenör, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Klaas Jan Huntelaar ile bir görüşme yapacaklarını ancak bunun koronavirüs krizi nedeniyle henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 6 aylığına Ajax'a kiralanan Ryan Babel 7 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asist kaydedebildi. (Fotomaç)

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Ajax'tan resmi açıklama: Ryan Babel...
Ajax'tan resmi açıklama: Ryan Babel...

Ajax'tan resmi açıklama: Ryan Babel...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak Hollanda ekibi Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in geleceği merak konusu olmuştu. Hollanda ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, yaptığı açıklamada Babel'in ayrılık sinyalini verdi.

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