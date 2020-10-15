Ajax'tan Altay Bayındır'a kanca! Edwin van der Sar bizzat izledi

Geçen sezon Ankaragücü'nden transfer edilen ve genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Altay Bayındır devlerin kıskacında. Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren genç kaleci için Ajax'tan flaş bir hamle geldi.
BİZZAT MAÇA GİDİP SEYRETTİ
Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.
TAKİBE DEVAM EDECEKLER
Ajax'ın önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.
YÖNETİMİN YENİ HEDEFİ
Son iki yılda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'den çok önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon da Altay'ı satmayı planlıyor.
İNGİLTERE ÖNÜNDE ÇOK BAŞARILIYDI
Sezona çok iyi bir giriş yapan Altay Bayındır, U21 Milli Takımımız'ın İngiltere ile oynadığı maçta alkış topladı.
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