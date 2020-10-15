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  • 15 Ekim 2020 Perşembe 09:12
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Ajax'tan Altay Bayındır'a kanca! Edwin van der Sar bizzat izledi

Ajax'tan Altay Bayındır'a kanca! Edwin van der Sar bizzat izledi

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.

Geçen sezon Ankaragücü'nden transfer edilen ve genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Altay Bayındır devlerin kıskacında. Başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine giren genç kaleci için Ajax'tan flaş bir hamle geldi.

BİZZAT MAÇA GİDİP SEYRETTİ

Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

TAKİBE DEVAM EDECEKLER

Ajax'ın önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.

YÖNETİMİN YENİ HEDEFİ

Son iki yılda Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'den çok önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon da Altay'ı satmayı planlıyor.

İNGİLTERE ÖNÜNDE ÇOK BAŞARILIYDI

Sezona çok iyi bir giriş yapan Altay Bayındır, U21 Milli Takımımız'ın İngiltere ile oynadığı maçta alkış topladı.

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