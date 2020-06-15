Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a şampiyon gibi uğurlama Trabzonspor'a şampiyon gibi uğurlama Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık! Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık! Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor... F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor... Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.

F.Bahçe'de sıcak gelişme! Yıldız futbolcu kadroya alınmadı! F.Bahçe'de sıcak gelişme! Yıldız futbolcu kadroya alınmadı! Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.

243 maçta 151 gol atmıştı... 36'lık gol makinesi 'devam' dedi! 243 maçta 151 gol atmıştı... 36'lık gol makinesi 'devam' dedi! Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı.

Süper Lig, Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu Süper Lig, Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig konumunda yer alıyor.