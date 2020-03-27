  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 10:03
  • |
  • 27 Mart 2020 Cuma 10:03

Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Paylaş

2 yıl 9 ay önce maç esnasında yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı açıklandı.

Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017’de oynanan hazırlık maçında Nouri, 72. dakikada rahatsızlık yaşamıştı. Kalp ritmi bozukluğu sebebiyle yerde kalan futbolcuya 20 dakika kalp masajı yapılmıştı. Daha sonra komaya giren ve o dönem 20 yaşında olan genç futbolcu yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybetmişti. Nouri’nin ağabeyi Abderrahim, bugün Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Artık komada değil. Hapşırıyor, kaşlarıyla da bize sinyal veriyor. Yemek yiyebiliyor. Henüz yataktan kalkacak kadar iyi değil" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! 'Ferdi'nin parasını ödeyeceksiniz'

title

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Mert Hakan ve Emre...

title

Fenerbahçe'ye 7. yıl korkusu yaşanıyor

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı
F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı

Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor...

Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi

Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?
Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Feghouli transferde kararını verdi! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...
Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Fenerbahçe ucuz yırtmış! Salgını sakatlık önledi...

Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.