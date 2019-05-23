Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1436
  • 6,8589
  • 251.661
  • 84.295
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ajax'ın 7 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş en az 15 milyon Euro istiyor

Ajax'ın 7 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş en az 15 milyon Euro istiyor

Ajax'ın 7 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş en az 15 milyon Euro istiyor

İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi.

Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.

Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.

Udinese'nin de talip olduğu ve hatta resmi teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Son haftadaki Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a gelecek olan Serie A takımı da 9 milyon Euro seviyesinde bir teklifle Kara Kartal'ın kapısını çalacağı da öne sürüldü.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un son bölümünde neler olac

Diriliş Ertuğrul Final Tanıtımı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı