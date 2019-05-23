Ajax'ın 7 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş en az 15 milyon Euro istiyor
İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi.
Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.
Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.
Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.
Udinese'nin de talip olduğu ve hatta resmi teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Son haftadaki Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a gelecek olan Serie A takımı da 9 milyon Euro seviyesinde bir teklifle Kara Kartal'ın kapısını çalacağı da öne sürüldü.
(Sabah)