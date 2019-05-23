Ajax'ın 7 milyon Euro teklif ettiği Dorukhan Toköz için Beşiktaş en az 15 milyon Euro istiyor

Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi.

Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.

Udinese'nin de talip olduğu ve hatta resmi teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Son haftadaki Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a gelecek olan Serie A takımı da 9 milyon Euro seviyesinde bir teklifle Kara Kartal'ın kapısını çalacağı da öne sürüldü.

(Sabah)