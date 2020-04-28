Ajax yolcusu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın talipleri her geçen gün artıyor… Agence France-Presse'in haberine göre; Sheffield United'ın ardından şimdi de Hollanda devi Ajax, 22 yaşındaki kaleciyi transfer listesine aldı.

AKŞAM

Haberde, Ajax kalecisi Onana’nın Avrupa devlerinden birine transfer olacağı ve Eredivisie ekibinin Kamerunlu kalecinin yerini Altay ile doldurmayı planladığı vurgulandı.

KALE BERKE İLE HARUN’UN

Haberin içeriğinde herhangi bir bonservis fiyatı belirtilmedi. Ancak, gelecek sezon Fenerbahçe’nin kalesini Harun Tekin ile Berke Özer’in koruyacağına değinildi. Ayrıca, mali anlamda sıkıntılı olan Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi ile birlikte Altay’ı da satarak kulübe sıcak para girişi sağlayacağı kaydedildi.