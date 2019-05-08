Ajax Tottenham canlı nasıl izlenir? Ajax Tottenham maçı canlı yayın

Ajax Tottenham canlı yayın için nefesler tutuldu. Saat 22:00’de başlayacak Ajax Tottenham maçı nasıl izlenir? Bu sezon elde ettiği sonuçlarla büyük sürprize imza atan Ajax’ın finale çıkıp çıkmayacağı merakla araştırılıyor. İngiltere'deki ilk maçta Tottenham'ı 1-0 yenen Ajax, İngiliz ekibini konuk ediyor. 1996'dan bu yana finale çıkmayı başaramayan Ajax, yıllar süren hasretine nokta koymak isterken Tottenham ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi başaran 40. takım olmanın peşinde!

AJAX TOTTENHAM MAÇI NASIL İZLENİR?

Madrid’deki finale gidecek ikinci takımın belirleneceği Ajax Tottenham maçı saat 22.00’den itibaren naklen beIN Sport 1 ve beIN MAX’1 kanallarından yayınlanıyor.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı evinde kaybeden 17 takımın sadece biri finale kalabildi; Ajax 1995/96 sezonunda Panathinaikos karşısında başarmıştı (0-1 ve 0-3).

Ajax 1996'dan (Juventus'a kaybetmişlerdi) bu yana ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkarken, Tottenham finale kalan takım olursa bunu başaran 40. farklı takım olacak.

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda takımları ile deplasmanda oynadığı iki maç da berabere biterken toplam 10 gol atıldı.

Tottenham 2018'in başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı altı maçta bir galibiyet alabildi (3B 2M).

Ajax'ın bir İngiliz takımına karşı evinde aldığı en farklı mağlubiyet Eylül 1981'de Tottenham karşısındaydı (1-3).

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son üç maçta galibiyet alamadı (2B 1M). Bu maçı da kazanamazlarsa finale yükselmeleri durumunda deplasmanda oynadığı maçlarda evinde oynadığı maçlardan daha fazla galibiyet alarak başaran dördüncü takım olacak (Manchester Utd 2010/11, Juventus 2016/17 ve Real Madrid 2017/18).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yarı final oynayan dört takım arasında bu sezon bu turnuvadaki her maçında gol atan tek takım Ajax.

Hakim Ziyech, Ajax'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı beş maçın dördünde birer gole doğrudan katkıda bulundu (iki gol ve iki asist).

İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Son Heung-Min, Tottenham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında attığı gollerin %50'sinin sahibi (4/8).