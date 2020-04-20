Ajax Onana'nın bonservisini belirledi

Telegraph'ın iddiasına göre sezon sonu Ajax'tan ayrılması beklenen Andre Onana için Barcelona, Chelsea ve PSG devredeydi.
24 yaşındaki kaleci için Ajax'ın en az 35 milyon Pound'luk bir teklif beklediği ifade edildi.
Özellikle Kepa'nın 80 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası sergilediği performansı nedeniyle kalecilere ödenecek yüksek ücretlerden kaçınılacağı belirtildi.
(Fanatik)
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.
Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerine Nico Gaitan'ı transfer etmek istiyor.
İç transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyor.