  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:08
  • |
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:08

Ajax Onana'nın bonservisini belirledi

Ajax Onana'nın bonservisini belirledi

Paylaş

Sezon sonunda Ajax'tan ayrılması gündeme gelen ve Barcelona, Chelsea, PSG gibi devlerin listesinde yer alan Andre Onana için Hollanda ekibinin isteyeceği bonservis ücreti belli oldu.

Telegraph'ın iddiasına göre sezon sonu Ajax'tan ayrılması beklenen Andre Onana için Barcelona, Chelsea ve PSG devredeydi.

24 yaşındaki kaleci için Ajax'ın en az 35 milyon Pound'luk bir teklif beklediği ifade edildi.

Özellikle Kepa'nın 80 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası sergilediği performansı nedeniyle kalecilere ödenecek yüksek ücretlerden kaçınılacağı belirtildi. 

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Arsenal yeni golcüsünü İspanya'da buldu

title

Trabzonspor scout ekibi yoğun mesaide

title

Melih İbrahimoğlu: Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmak gurur verici

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun
Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun

Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun

Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.

Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç...
Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç...

Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç...

Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.

Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe...
Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe...

Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe...

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor
Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor

Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor

Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.

Fener'in gözdesini Beşiktaş kapıyor
Fener'in gözdesini Beşiktaş kapıyor

Fener'in gözdesini Beşiktaş kapıyor

Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerine Nico Gaitan'ı transfer etmek istiyor.

Mehmet Ekici hakkında karar verildi
Mehmet Ekici hakkında karar verildi

Mehmet Ekici hakkında karar verildi

İç transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.