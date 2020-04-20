Ajax Onana'nın bonservisini belirledi

Sezon sonunda Ajax'tan ayrılması gündeme gelen ve Barcelona, Chelsea, PSG gibi devlerin listesinde yer alan Andre Onana için Hollanda ekibinin isteyeceği bonservis ücreti belli oldu.

Telegraph'ın iddiasına göre sezon sonu Ajax'tan ayrılması beklenen Andre Onana için Barcelona, Chelsea ve PSG devredeydi.

24 yaşındaki kaleci için Ajax'ın en az 35 milyon Pound'luk bir teklif beklediği ifade edildi.

Özellikle Kepa'nın 80 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası sergilediği performansı nedeniyle kalecilere ödenecek yüksek ücretlerden kaçınılacağı belirtildi.

(Fanatik)