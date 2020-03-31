  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 12:36
  • |
  • 31 Mart 2020 Salı 12:50

Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti

Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti

Paylaş

Hollanda devi Ajax, ocak ayında Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela, Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

Sezon ortasında kiralık olarak Ajax'a giden Ryan Babel'in Hollanda ekibindeki macerası sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan ülke ligi de etkilenmiş Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Galatasaray'a 1.5 milyon euro kiralık bedeli ödeyen Amsterdam ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

Ancak liglerle ilgili ortaya çıkan durumun kulübü sözleşmeler konusunda yeniden düşünmeye ittiği ifade edildi. Ajax'ın, 2 yıl 9 ay önce girdiği komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin 1 Temmuz'da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmenin iptal edildiği iletildi. Hollanda basınına göre sözleşmenin sonlandırıldığına yönelik aynı mektubun Ryan Babel, Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar'a da yapıldığı bildirildi.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Galatasaray ile sözleşmesi süren ve 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in, sarı-kırmızılılara döneceğine dikkat çekildi. Deneyimli futbolcu korona sürecinde çalışmalarını evden sürdürüyordu.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ankaragücü'nden 'küme düşme kaldırılsın' önerisi

title

Cihat Arslan: 'Uygun zamanda maçlar oynanmalı'

title

Hüseyin Çimşir, takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika
Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor
Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Fransızlar'ın yeni yıldızı, Galatasaray'a bedavaya geliyor

Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam
Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

Cocu'dan Fener'e büyük kıyak! İnanılmaz rakam

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

Hakkımızı yargıda ararız
Hakkımızı yargıda ararız

Hakkımızı yargıda ararız

‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali
Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali

Yeni stat bu yıl açılıyor! İşte son hali

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda koltuk montajı ve saha drenaj çalışmaları devam ediyor. Stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi
Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'
Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Ahmet Nur Çebi net konuştu! 'Taraftarsız asla olmaz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.