Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti

Sezon ortasında kiralık olarak Ajax'a giden Ryan Babel'in Hollanda ekibindeki macerası sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan ülke ligi de etkilenmiş Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Galatasaray'a 1.5 milyon euro kiralık bedeli ödeyen Amsterdam ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.
Ancak liglerle ilgili ortaya çıkan durumun kulübü sözleşmeler konusunda yeniden düşünmeye ittiği ifade edildi. Ajax'ın, 2 yıl 9 ay önce girdiği komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin 1 Temmuz'da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmenin iptal edildiği iletildi. Hollanda basınına göre sözleşmenin sonlandırıldığına yönelik aynı mektubun Ryan Babel, Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar'a da yapıldığı bildirildi.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Galatasaray ile sözleşmesi süren ve 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in, sarı-kırmızılılara döneceğine dikkat çekildi. Deneyimli futbolcu korona sürecinde çalışmalarını evden sürdürüyordu.
(Takvim)
Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.
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