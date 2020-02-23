Ajax bir genç yeteneği daha kaptı! 16 milyon Euro'luk transfer...

Hollanda devi Ajax, bir genç yeteneği daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Sao Paulo'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Antony Matheus dos Santos'un transerinin resmen tamamlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada bu transfer için 16 milyon euro ödendiği duyurulurken transferin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği kaydedildi. Ayrıca imzanın 5 yıllık olduğu aktarılırken bonuslarla birlikte bonservisin 21 milyon 750 bin euro'ya yükselebileceği de kaydedildi.

Welcome to your future, ????????????. ????#AntonyTheStory — AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2020

Resmi imza ile ilgili konuşan Futbol Direktörü Marc Overmars, "Anthony gelene kadar sabırlı olmalıyız. O bir çok pozisyonda oynayabilen yaratıcı bir oyuncu. Bazı oyuncularımızın bu yaz ayrılacağı kesinleşti. Bunun için planlar yapıyoruz. Bu transferi şimdiden gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Anthony geçen yıl takımıyla 29 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

(Sporx)