Ajax bir genç yeteneği daha kaptı! 16 milyon Euro'luk transfer...

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Sao Paulo'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Antony Matheus dos Santos'un transerinin resmen tamamlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada bu transfer için 16 milyon euro ödendiği duyurulurken transferin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği kaydedildi. Ayrıca imzanın 5 yıllık olduğu aktarılırken bonuslarla birlikte bonservisin 21 milyon 750 bin euro'ya yükselebileceği de kaydedildi.

