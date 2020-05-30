Aitor Cantalapiedra'nın menajeri, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı

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Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.

Ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer maaş indirimini reddetmesi değilmiş Ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer maaş indirimini reddetmesi değilmiş Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile ayrılık kararı alınmasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Adı Boca Juniors ile anılınca tavrı değişen Şilili sağ bek, son olarak ‘koronavirüsten korkuyorum' diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin sabrını taşırdı.

Beşiktaş sonunda muradına eriyor Beşiktaş sonunda muradına eriyor İtalyan medyasına göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter'in stoperi Diego Godin'i istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ise İtalyan devi, Domagoj Vida'yı kadrosuna katacak.