Ailemiz, çocuklarımız, bebeklerimiz, ebeveynlerimiz var korkuyoruz!

Manchester City'nin yıldızı Agüero yüzde yüz sağlık güvencesi olmadan oynamak istemiyor: “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor. Geri döndüğümüzde çok gergin olacağız. Birisi hastalandığında ne olacak? Düşünebiliyor musunuz.”

AKŞAM

Premier Lig’de maçların oynanıp, oynanmayacağı tartışılırken, Manchester City’nin Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Agüero, hiç de iyimser değil. Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ülkede futbol oynamaktan çekindiklerini açık açık dile getiren Agüero, “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor. Çünkü aileleri var, çocukları var, bebekleri var, ebeveynleri var. Geri döndüğümüzde, çok gergin olacağımızı, çok dikkatli olacağımızı ve birisinin hastalandığı andan itibaren, bu kaygıların daha da artacağı neredeyse kesin. Umarım bir aşı bulunur ve tüm bunlar biter. Çünkü hiçbir semptomu olmayan bir taşıyıcı da sizi enfekte edebiliyor” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA OYNANMALI

11 Mayıs’ta idmanlara başlanması planlanan İngiltere’de, son kararı hükümet söyleyecek. Kız arkadaşıyla birlikte evde tecrit edilmiş halde yaşadığını da belirten Agüero, “Hiç farkında olmadan da enfekte olabiliyorsunuz. Virüs hakkında çok şey bilmiyoruz” dedi. Premier Lig’in nasıl bitirileceğine ilişkin tartışmaların devam ettiği İngiltere’de eski yıldızlardan Gary Neville’dan ise çok ilginç bir öneri geldi: “Premier Lig’i bitirme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun İngiltere’de oynamanın büyük riskleri var. Uygun bir ülkede, yeterli kapasitesi bulunan bir ülkeye taşınarak bunu yapabiliriz. Ancak bir ülkenin bu ihtiyacı lojistik anlamda da karşılayabileceğinden emin değilim.” Daha önce Rumen takımları, ligi Türkiye’de bitirme fikrini gündemine almıştı.

GÜVENLİK PAKETİ

İngiltere’de liglerin başlaması halinde güvenlik önlemlerinin nasıl olacağına dair şüpheler bulunuyor. Bununla ilgili bir güvenlik paketi hazırlandı. Pakette çeşitli maddeler bulunuyor.