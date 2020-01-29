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aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:52
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:52

AİHM'den TFF kararı: Bağımsız ve tarafsız değil

AİHM'den TFF kararı: Bağımsız ve tarafsız değil

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AİHM, TFF Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'ın haklarında verdiği kararlara ilişkin yaptıkları başvuruyu karara bağladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararlarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM, Ömer Rıza ve Serkan Akal'ın TFF Tahkim Kurulu'nun kendileri hakkında verdiği kararlara ilişkin yaptıkları başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, TFF Tahkim Kurulu'nun Rıza ve Akal hakkında verdiği kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkını içeren 6'ıncı maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

TFF yönetim kurulunun Tahkim Kurulu'na baskı yaptığı ileri sürülen kararda, Türkiye'nin TFF Tahkim Kurulu'nun daha bağımsız ve tarafsız çalışabilmesi için önlemler alması gerektiği belirtildi.

Kararda, Türkiye'nin Rıza ve Akal'a 12 bin 500'er avro tazminat, Rıza'ya 6 bin 975 avro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği ifade edildi.

Ömer Rıza, 2008-2009 sezonun ortasında kulübe haber vermeden Trabzonspor'dan ayrılmış ve İngiltere'ye gitmişti. Bunun üzerine TFF Tahkim Kurulu, Ömer Rıza'nın Trabzonspor'a 129 bin 353 TL ödemesine karar vermişti. Rıza, 2010'da AİHM'ye başvurmuştu.

Merkez Hakem Kurulu, 2015'te Serkan Akal'ın üst klasman yardımcı hakem listesinden çıkarmıştı. Bunun üzerine Akal TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuştu ancak başvurusu reddedilmişti. Akal daha sonra AİHM'ye başvurmuştu.

(AA)

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