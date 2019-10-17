Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Beşiktaş´ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.

Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum" şeklinde konuştu.

"BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ"

Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, "Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi´nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adnan Dalgakıran

Emre Kocadağ

Fatih Hakan Avşar

Mesut Urgancılar

Kemal Erdoğan

Enis Ulusoy

Erdal Torunoğulları

Berkan Gocay

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Umut Şenol

Bilgehan Sürmen

Hakan Daltaban

Fırat Fidan

Ali Efe Bezci