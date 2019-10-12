Ahmet Nur Çebi'nin listesi yavaş yavaş şekilleniyor

Seçimin favorileri arasında gösterilen Çebi’nin yönetim kurulu listesinde Fikret Orman’ın önceki dönemlerinde görev yapan Erdal Torunoğulları ve Berk Hacıgüzeller’in olması dikkat çekti. Çok kısa bir süre içinde hazırlanarak aday olma kararı verdiklerini kaydeden Kartal’ın eski İkinci Başkanı’nın, Torunoğulları ve Hacıgüzeller’in yanı sıra Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Bekan Gocay, Ahmet Aksu, Mesut Urgancılar, Selan Ersu, Erkan Doğruer ve Mete Vardar gibi isimlerle de yönetime girmeleri konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

(Star)