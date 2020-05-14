Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuştu.



Çebi, “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız. Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" ifadelerini kullandı.