Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuştu.
Çebi, “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız. Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarından yapılan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması geldi. 8 kişide daha..
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.