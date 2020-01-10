Ahmet Nur Çebi'den ibrasızlık, Cenk Tosun ve harcama limiti açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İBRA EDİLMEMESİ NORMAL"

"Beşiktaş çok önemli bir kurum, 116 yıllık tarihi olan bir kulüp. Ayakta kalması, sağlıklı devam etmesi çok önemli. İbra konusuna gelince, bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden şirketin, bir sonraki sene 7 milyon TL zarar edince ibra edilmemesi gerektiğini zaten biz biliyoruz. Bir yeri yönetirken, basiretli olmalısınız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ortağı olan Beşiktaş A.Ş.'nin incelenmesine yönelik oybirliği ile karar alındı. Ayrıca yine oybirliği ile ibra edilmeme kararı alındı. Biz bir camiayı, onların talepleri doğrultusunda yönetiyoruz. İbra edilmeme konusunda baskı ve talep olduğunu belirtmek istiyorum. "

"FİKRET ORMAN ÇIKIP AÇIKLASIN"

"İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük. Tamamen Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları başkan Fikret Orman atmış. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."

"KENDİMİZİ FEDA ETMEYE GELDİK"

Kuvvet ayrılığı ile konuyu yönetmek faydalıdır. Muhalefet olmalı, direnç gösteren kişiler olmalı. Ben hem Beşiktaş Kulübü'nün başında olacağım hem de Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin başında olacağım ve kendim çalıp, kendim oynayacağım. Bu bana doğru gelmiyor. Ben de hesap vermeliyim. Futbol A.Ş'deki üç arkadaşım zaten beraber çalıştığımız arkadaşlar. Biz koltuk sevdası için gelmedik, yanlış yapılmaların önüne geçmek için bunu yaptık. Beşiktaş'ın başkanıyım ve tüm borçlardan sorumluyum. Futbol A.Ş.'den olmamam, sorumluluk almamam anlamına gelmez. Biz kendimizi feda etmeye geldik, taşın altına elimizi sokmaya geldik. Sabır istiyoruz, sabrı gösterildiği takdirde çok güzel bir Beşiktaş'ı ortaya çıkaracağız.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

"Fikret Orman'a dava açılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Dava açılırsa nasıl bir sonuç çıkar bilemem, buna mahkeme karar verir. Her Beşiktaşlı'nın dava açma hakkı vardır. Hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TAHKİM'E GİDECEĞİZ"

Transfer harcamalarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Ahmet Nur Çebi "Transfer limiti itirazımız için Tahkim Kurulu itiraz hakkımız elimizden alınmamalı. TFF Yönetim Kurulu'nun bize vereceği cevaba göre Tahkim'e gideceğiz." yanıtını verdi.



"Sezon sonuna kadar maaşları ödeyebilecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmadı. Zaten FFP kuralları gereği bunları yapmalıyız. Bunları çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar çözülmemesi, çözülmeyeceği anlamına gelmez." açıklamasını yaptı.

"İKİ TRANSFER YAPMIŞ OLACAKTIK"

"TFF'nin limitleri aşan takımlara vereceği cezaları herkes biliyor. Bunlar ağır cezalar ve Beşiktaş'ı böyle bir kumar içerisine sokmam. Limitleri aşarsak, puan silme ve diğer cezaları, Beşiktaş'a yakıştıramam. Diğer kulüpler ne yapar ya da ne yapıyor bilemem, her koyun kendi bacağından asılır. Biz, TFF'ye diyoruz ki o tarihte faziler %20 iken, şimdi %13 ve aradaki bu farkı kullanmak istediğimizi belirtiyoruz. Faiz indirimi göz ardı edilmemeli. Kulüpler kötü durumda, limitler olmalı ve TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum. %15 faizlerin düşmesinden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Tahkim'e gittik, Tahkim değerlendiriyor. 31'inde transfer bitecek, bize cevap için tarih bile bildirmediler. 350 milyon TL borç yazılmasaydı, biz şu an 2 transfer yapmıştık. Izdırap çekiyoruz ve bunun için bile gerekli kişilerin gelip, hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum."

Everton'dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Siyah beyazlı eski oyuncunun gündemde olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Kulübe ciddi rakamlar da kazandırmıştır. Onun satışında da ben vardım ve satışını planladım. TFF ağır hareket ediyor, belki haklı gerekçeleri vardır ama TFF'den cevap alamadan Cenk Tosun'a cevap veremedik. Onunla görüşmeden bir yerle anlaşırsa çok üzülürüz ama durum bu" sözlerini kullandı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile transfer görüşmelerine değinen Çebi, "Abdullah hocamız ile görüştük, 1-2 transfere ihtiyacımız var ancak Beşiktaş'ın durumunu hocamızda biliyor ve bunu kabul ediyor. Her şeye rağmen 1-2 transfer istiyoruz ve takımdan ayrılacak olan da yok" dedi.

(Sporx)