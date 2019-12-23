Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı: Özür dileyin!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...

"Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan yapılan anons ve yapılan şarkılarla taraftarın galeyana getirilmesi manidardır. Adaleti herkes için istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine de olsa bu hataları söyleyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağız. İlk günden beri yapıcı olmak istiyoruz ama bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Dün gece bir rezalet yaşandı, bu kamuoyunun ve yorumcuların da takdiridir. Ayrılacalık istemedik, adalet istedik. Bu yolda yalnız da kalsak, yolumuzdan şaşmayacağız. Hakemler ve futbolu yönetenler adil olarak zorundadır. Beşiktaş derbide iyi performans göstermemiş olabilir ama size ne! Hakem gelip bilet kesemez, bizi mağdur edemez! Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak, aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz. Çarşamba günü Kulüpler Birliği toplantısında bunu gündeme getireceğim, adalet gelene kadar bu konuyu gündemde tutacağım. Herkes için adalet gelene kadar.

Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç maç sonu geldi, özür diledi ve bunu kamuoyu önünde de paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz. Özür dilemek erdemdir. Peki TFF ve MHK'in içi rahat mı? Çıkın Beşiktaş'tan özür dileyin! Memnunsanız çıkın bunu da söyleyin.



Sakın eskisi gibi çıkıp ağzımıza bal çalmakadına lehimize karar verip, rakiplerimizi hatalarla boğmayın! VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda tüm araştırmaları yapacağız. Şenol Hoca'nın dediği gibi 'İyilik yoksa, VAR, yok farketmez.' VAR kayıtlarını açıklayın, biz de başkaları gibi 'VAR kayıtları elimizde var' mı diyelim? VAR kayıtlarını neden futbol ailesinden gizliyorsunuz? Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR'a müracaatta bulunabilmeli. Bu kayıtları açıklayın, içinizdeki çürük elmaları temizleyin. UEFA'da deneyimli bir hakem hocasıyla çalışmak istiyoruz. Bize eğitim verecek, rapor hazırlayacak ve bu raporu hem TFF hem de UEFA ile paylaşacağız. Bu düzen böyle sürmeyecek.

Sayın Ali Koç da hakem hatalarından rahatsızsa, bizim vereceğimiz adalet mücadelesine destek olmaya davet ediyorum.

Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp'in ne görüştüğünü, konuştuğunu bilmiyorum. Eğer adalet istediyse, sorun yok. Ben kamuoyu önünde istiyorum, o da adalet istediyse sorun yok.

Ali Bey, hakem kararlarını beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir gecede mi düzeldi bu sorunların hepsi? Bir Fenerbahçe maçına denk geldi. Ali bey maçın heyecanıyla anlamamış olabilri ama bir kez daha izlerse haksızlığı görüp anlayabileceğini düşünüyorum.

Cüneyt Çakır'a düdük astırsak en fark eder? Biri gider, biri gelir. Önemli olan düzenin adaletli olması. Düzen adaletli olursa, sistem adaletsizliğe izin vermez.

Zekeriya Alp'in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR'da görev yapan hakemlere kadar böyle.