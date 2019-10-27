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  3. Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisine özel prim!

Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisine özel prim!

Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisine özel prim!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takıma Galatasaray derbisine özel prim verme kararı aldı.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulda rakiplerine fark atarak başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün başkan olarak ilk derbisine çıkacak. Görevine seçilir seçilmez önce mali tabloyu düzeltmek için kollarını sıvayıp geciken futbolcu ve personel maaşlarını ödeyen Başkan Çebi, Galatasaray derbisine de özel prim verme kararı aldı.

Siyah-Beyazlı yönetimin derbi galibiyeti özel primini 20'şer bin dolar olarak belirlediği öğrenildi.

(Star)

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