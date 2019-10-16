Ahmet Nur Çebi'den çok sert sözler: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum

6.5 yıldır birlikte görev yaptığı Fikret Orman'a "Hakkımı helal etmiyorum" diyen Ahmet Nur Çebi, başkan adayı Serdal Adalı'ya da şok bir gönderme yaparak; "Son 7 yıl değil, son 10 yıl denetlensin; bakalım neler çıkacak" dedi.

“SON 7 YIL DEĞİL, SON 10 YIL DENETLENSİN”

Serdal Adalı'nın "son 7 yıl denetlensin" sözlerini değerlendiren Çebi, "Serdal Adalı son 7 yılı denetleyelim diyor. Ben de bu süreyi 7 + 3 yani 10 yıla çıkaralım diyorum. Alvesler, Bebeler dönemine kadar gidelim, bakalım neler olmuş" dedi.

“FİKRET ORMAN’A HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Fikret Orman'a hakkını helal etmediğinin altını çizen Çebi, "Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli 'ben' diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan. Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum. "Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Her zaman ben diyen, biz diyemeyen biriydi. Şaşırmıyorum. Başarılardan bizi silemez" şeklinde konuştu.

“ABDULLAH HOCA KÖTÜ GİDERSE GEREĞİNİ YAPAR”

Abdullah Avcı'nın kötü bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Kötü giderse zaten gereğini yapar. Ama bir ocak ayını göreceğiz. Abdullah hocaya inanıyorum."

“TATLI HAYALLER ANLATMIYORUM, ACI ÇEKEREK BAŞARIYA GİDECEĞİZ”

Beşiktaş'ın acı çekerek başarıya ulaşacağını ifade eden Çebi, "Güçlü bir yönetim kuruyoruz. Ben buraya 3 aylığına gelmiyorum, 20 günlük uykusuzluğumun sebebi bu değil. En az 2022 Mayıs'ına kadar görev başında kalmak için geliyorum. Çıkıp tatlı hayaller anlatmıyorum. Acı çekerek başarıya gideceğiz. Camiamıza hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim, bir kuruş için 1 ay düşünerek karar vereceğim. 1 kuruşumuza kimsenin elini değdirmeyeceğim" dedi.

‘BİRİNCİ VAZİFEM’ DEDİ VE AÇIKLADI

Beşiktaş'ta kaybedilen değerlerin yerine konmasının zor olacağını dile getiren Çebi, "Gelir ve gider... Burası bir kurum, bir şirket. İçerisinde her ne kadar yozlaştırılmaya çalışılan değerlerimiz olsa da burası bir kurum. Yozlaşmaya yüz tutmuş değerlerimizi geri getirmek benim birinci vazifem. Bir aday, adını vermiyorum reklamı olmasın diye, tweet atmış borçları benim yaptığıma dair. Yalan konuşmayın, birilerini aşağılamak için sosyal medyayı kullanmayın" şeklinde konuştu.