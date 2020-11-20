Ahmet Nur Çebi'den bir Avcı açıklaması daha geldi

AKŞAM

Trabzonspor ile anlaşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sohbet toplantısında şunları söyledi: “Abdullah Avcı, bizden 12 milyon TL alıyordu. Trabzonspor ile yarısına anlaştı, üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Trabzonspor ile anlaştıktan 1 gün sonra 19 milyon TL için bize ihtarname gönderdi. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasından 56 milyon TL kasaya girdi.”