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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 08:01
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Ahmet Nur Çebi'den bir Avcı açıklaması daha geldi

Ahmet Nur Çebi'den bir Avcı açıklaması daha geldi

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AKŞAM

Trabzonspor ile anlaşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sohbet toplantısında şunları söyledi: “Abdullah Avcı, bizden 12 milyon TL alıyordu. Trabzonspor ile yarısına anlaştı, üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Trabzonspor ile anlaştıktan 1 gün sonra 19 milyon TL için bize ihtarname gönderdi. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasından 56 milyon TL kasaya girdi.”

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