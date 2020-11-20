Ahmet Nur Çebi'den bir Avcı açıklaması daha geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sohbet toplantısında şunları söyledi: “Abdullah Avcı, bizden 12 milyon TL alıyordu. Trabzonspor ile yarısına anlaştı, üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Trabzonspor ile anlaştıktan 1 gün sonra 19 milyon TL için bize ihtarname gönderdi. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasından 56 milyon TL kasaya girdi.”
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.