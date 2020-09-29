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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 10:39
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Ahmet Nur Çebi'den Alpay'ın transferine izin yok

Ahmet Nur Çebi'den Alpay'ın transferine izin yok

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Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Beşiktaş'ta genç savunma oyuncusu Alpay Çelebi'nin ayrılmasına izin verilmedi.

Siyah-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip olmuştu. Teknik ekibin, 'gidebilir' raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay'ın ayrılıkları sebebiyle eleştirilen Çebi, Alpay'ın takımda tutulmasını sağladı.

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