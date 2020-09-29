Ahmet Nur Çebi'den Alpay'ın transferine izin yok

Beşiktaş'ta genç savunma oyuncusu Alpay Çelebi'nin ayrılmasına izin verilmedi.
Siyah-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip olmuştu. Teknik ekibin, 'gidebilir' raporunu verdiği genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.
Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay'ın ayrılıkları sebebiyle eleştirilen Çebi, Alpay'ın takımda tutulmasını sağladı.
Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.
Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.