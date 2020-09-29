Ahmet Nur Çebi'den Alpay'ın transferine izin yok

Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.