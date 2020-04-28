Ahmet Nur Çebi: Vida, Lens ve Ljajic indirim yapmazsa gitsin!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

“İNDİRİM YAPMAZLARSA GİTMELERİNİ TERCİH EDERİM”



Jeremain Lens 2,3 milyon Euro, Adem Ljajic 2,2 milyon Euro ve Deomagoj Vida 3 milyon Euro kazanıyor. Durumları ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Bunlar benim futbolcularım. İndirim yapmalarını tercih ederim ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, onlar da bunu biliyor." dedi.

“BELKİ DE GELECEK SEZON FUTBOLCULAR ELLERİNDE KAĞITLARLA TAKIM ARAYACAK”

Futbolculara indirim için mesaj gönderen Ahmet Nur Çebi, "Futbolda her şey yeniden yazılacak. Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli olmayacak, futbolcular ellerinde kâğıtlarla takım arayacak. Futbolcular, kulüplerin kıymetini bilmeli. Zaten kulüpler kapanırsa evlerine ekmek götüremezler. 2 milyon Euro, 3 milyon Euro geçmişte bile normal değildi. Bundan sonra hiç normal değil." diye konuştu.

“CANER, GÖKHAN VE ATIBA İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

“Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba ile bir görüşme yapacağız. Hocamızın isteği doğrultusunda sezon sonunda bir araya geleceğiz. Ancak şartlar eskisi gibi olmayacak.”

“TALISCA GELDİ DE BİZ Mİ ‘GELMESİN’ DEDİK”

“Talisca ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Her nedense sosyal medyada gündeme geliyor. Talisca geldi de biz mi ‘gelmesin’ dedik. Talisca buradaki ücretlere gelip oynuyorsa buyursun oynasın. Şu anda başka yerde 10 katını kazanıyor.”

“KARIUS GİTMEKTEN VAZGEÇMİŞSE…”

“Loris Karius gitmekten vazgeçmişse burada kalacaksa onun oynayıp oynamayacağına hoca karar verir. Fesih yetkisini kullanıp kullanmayacağına Karius karar verecektir. Bekleyip göreceğiz. Kiralık futbolcular arasında bazı futbolcularla devam edeceğiz.”

(TRT Spor)