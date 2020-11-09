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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:39
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Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında dev zirve

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında dev zirve

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Fanatik

Çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yapacak olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı antrenöre ‘arkandayız' mesajı verecek, kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebi olup olmadığını soracak.

Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş’ta, Başkan Ahmet Nur Çebi istikrarsız gidişe el koymaya hazırlanıyor.

Milli aranın ardından takımı yeniden çıkışa geçirmeyi amaçlayan Siyah-Beyazlıların patronu çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın’la ayrıntılı bir toplantı yapacak. Genç hocayla takımın son durumu hakkında görüşecek olan Çebi aynı zamanda detaylı bir rapor isteyecek.

KADRO DIŞI VE PARA CEZASI KARARLARI GELEBİLİR

Yalçın’a, ‘Arkandayız’ mesajını verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi, aynı zamanda başarılı çalıştırıcıdan, öğrencileri için kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebinin olup olmadığını soracak. Sergen Yalçın’ın tüm isteklerini dinleyecek olan Çebi’nin bu talepleri yerine getireceği de gelen haberler arasında.     

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