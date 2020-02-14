Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübünün, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.
Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ın, kupada oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı.
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yunan ekibi Olympiakos’un 19 yaşındaki Efe Binici için yaptığı teklifi reddetti.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.