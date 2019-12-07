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  3. Ahmet Nur Çebi: UEFA'ya gidememekse gidememek, acı ama gerçek!

Ahmet Nur Çebi: UEFA'ya gidememekse gidememek, acı ama gerçek!

Ahmet Nur Çebi: UEFA'ya gidememekse gidememek, acı ama gerçek!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada mali sorunlar yüzünden Avrupa kupalarına katılamama durumları olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada mali sorunlar yüzünden Avrupa kupalarına katılamama durumları olduğunu açıkladı.

Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyo'ya yaptığı açıklamada "Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ocak ayında Talisca ve Cenk Tosun isimlerinin sorulması üzerine Çebi, "Ben de Cenk Tosun ve Talisca'yı Beşiktaş'ta görmek isterim ama öyle bir şey yok, o dönem kapandı" dedi.


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