Ahmet Nur Çebi: Transfer yapmıyoruz

AKŞAM
Çebi, “Transfer yapabilecek konuma gelemiyoruz. TFF bu konuda taviz vermeyeceğini söylüyor. Yüzde 30’u 40’a çıkarmak ve indirmek TFF’nin elindedir. Fakat hakkımız olan faiz indiriminin yansıtılmasını istiyoruz. Guilherme ile görüşmedik. Menajeri kendi gelip bu futbolcunun gelebileceğini söyledi. Pozitif cevap vermedik. TFF’nin hakkımızı vermesi halinde transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm kulüplerin belli bir plan ve düzen içerisinde hareket etmesini istedi. 100 bin Euro maaş alan Ajdin Hasic’in 2 milyon Euro imza parası olması bize mantıklı gelmedi. Takımdan kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz.” dedi.
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”
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