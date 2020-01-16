Ahmet Nur Çebi: Transfer yapmıyoruz

BEŞİKTAŞ’TA Başkan Çebi’nin de katılımıyla TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

AKŞAM

Çebi, “Transfer yapabilecek konuma gelemiyoruz. TFF bu konuda taviz vermeyeceğini söylüyor. Yüzde 30’u 40’a çıkarmak ve indirmek TFF’nin elindedir. Fakat hakkımız olan faiz indiriminin yansıtılmasını istiyoruz. Guilherme ile görüşmedik. Menajeri kendi gelip bu futbolcunun gelebileceğini söyledi. Pozitif cevap vermedik. TFF’nin hakkımızı vermesi halinde transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm kulüplerin belli bir plan ve düzen içerisinde hareket etmesini istedi. 100 bin Euro maaş alan Ajdin Hasic’in 2 milyon Euro imza parası olması bize mantıklı gelmedi. Takımdan kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz.” dedi.