Ahmet Nur Çebi: 'Taraftarsız lig istemiyorum'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Neredeyse bütün dünyada sporu ‘durma’ noktasına getiren ve hayatı felç eden koronavirüs salgını sürecinde en dikkat çekici açıklamalardan biri Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’den gelmişti. Çebi, 23 Mart’ta yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, “Liglerin bu haliyle tescil edilmesi haksızlık. Son 8 hafta oynanmadan hangi takımın hakkını alıp almadığını tespit etmek çok zor. Avrupa kupalarına gidecek takımlar son 5 yıllık başarı durumuna göre belirlenmeli” şeklinde görüş belirtmişti. Bu sözleriyle gündem yaratan Çebi, dün Hürriyet’e yeni açıklamalar yaptı. Telefonla sorularımızı yanıtlayan Beşiktaş Başkanı, şu an için tek gündemlerinin insan sağlığı olduğunu belirtirken, liglerin ‘ancak seyircili maç yapılacak koşullar sağlanması’ durumunda oynatılıp tamamlanması gerektiğini söyledi.

Ahmet Nur Çebi, sorularımızı şöyle yanıtladı:

"Kulüpte çalışan personelin ateşini periyodik olarak ölçüyoruz"

Koronavirüs salgınına karşı Beşiktaş Kulübü’nde ne gibi tedbirler alındı?

Dünyayı etkisi altında alan bir virüs salgınından bahsediyoruz. Bu durum toplum sağlığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Vatandaş olarak devletimizin uygulanmasını istediği kurallara riayet ediyoruz. Kulüp olarak da personelimizin büyük kısmına evden çalışmalarını söyledik. Bir yandan da işler devam ettiği için çok küçük bir ekip belli zamanlarda kulüpte oluyor. Bu zamanlar içinde belli periyotlarla kulüpte işi olanların ateşleri ölçülüyor. Ayrıca tüm personelden el dezenfektanlarını sık sık kullanmalarını istiyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya da mutlaka dikkat ediyoruz.

Siz kişisel olarak nasıl önlemler alıyorsunuz?

Öncelikle sosyal mesafeyi koruyorum. Bu süreçte herkes temastan kaçınmalı. Temas ile kişiden kişiye geçen ve her insanda farklı tezahür eden bir virüs bu. Kendimiz kadar karşıdakini de düşünmeliyiz. Dışarıdan eve geldiğimizde ellerin iyi yıkanması ve dezenfektan kullanımı iyi olacaktır. Ayrıca devletimizin de evde kalınması yönündeki tavsiyeye herkesi uymaya davet ediyorum.

UEFA’nın kupalarına kimlerin gideceği tüm Avrupa’nın sorunu

“Koronavirüs süreci haziran sonuna uzadığı takdirde ligler iptal edilmeli ve Avrupa kupalarına son 5 yılın en iyi puanlarına sahip takımlar gitmeli” şeklinde açıklamanız sonrası nasıl tepkiler aldınız?

Her kulüp, içinde bulunduğu duruma göre farklı tepkiler verdi. Benim öncelikli arzum tabii ki koronavirüs sürecinin bir an önce bitmesi ve ligin oynanması. Mümkünse mayısta oynanmalı ve taraftarla oynanmalı. Taraftar yoksa tehlike devam ediyor demektir. O zaman da hiç oynanmamalı çünkü toplumun sağlığı her şeyden önemlidir. Avrupa kupalarına katılacak takımlar meselesine gelince... Sadece bizim ligimizde değil Avrupa’daki her ligde bu durum söz konusu. UEFA tüm ligler için standartını belirleyecektir. Daha önce de ifade ettiğim üzere UEFA teamülleri gereği son 5 yılın başarı ortalamasına bakılarak ülkeyi temsil edecek takımlar belirlenebilir. UEFA’nın bu kulüplere vereceği Avrupa kupalarına katılım ücretleri de eşit bir şekilde diğer kulüplere dağıtılabilir.

"Transfer için önce altyapıya bakacağız pahalı ve yaşlı dönemi bitti"

“Sergen Yalçın hocamızı takımın başına getirerek bir öze dönüş hareketi başlattık. Hocamız, altyapımızdan yetişmesi dolayısıyla gençlerimizi en çok anlayan ve şans vermek isteyecek hocadır. A takımda oynayacak yetenekli gençlere sahibiz.”

Gelecek sezonlar için yol haritanız nedir? Transfer politikanızı belirlediniz mi? Gelecek sezonlarda nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?

Transfer için öncelik özkaynaklarımıza yani altyapıya başvuracağız, eksik kalanları da dışarıdan bulacağız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın, futbol şubesiyle ilgilenen yöneticilerimiz ve profesyonellerimizle birlikte bu konu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Sergen Yalçın hocamızı takımın başına getirerek bir öze dönüş hareketi başlattık.

Ne demek öze dönüş? Bu camianın evlatlarının kulüp içerisinde doğru yerlerde olması demek. Sergen Yalçın, altyapımızdan yetişmesi dolayısıyla gençlerimizi en çok anlayan ve en çok şans vermek isteyecek hocadır. Gelecek sezon A takım rotasyonunda rahatlıkla şans bulabilecek yetenekli evlatlarımız var. O gençlerimiz de hocamıza kulak vermeli. Genç, ucuz, iyi ahlaklı, arzulu ve başarı isteyen futbolculardan oluşan bir takım kurmak istiyoruz.

KADRODA 1-2 TECRÜBELi VE AHLAKLI FUTBOLCU OLACAK

Daha önce de ifade ettiğim üzere, artık popülist politikalar olmayacak. Pahalı ve yaşlı futbolcu transferi kesinlikle yapılmayacak. Beşiktaş için gelecekte değer ifade etmeyecek transferler olmayacak. Ancak bir iki tecrübeli ve ahlaklı futbolcunun, gençlere örnek olması açısından kadroda bulunmasında büyük fayda olacağına düşünüyorum. Ancak onların da yaşı, ücreti ve sayısı abartılı olmayacak.

"Bir takımı şampiyon ilan etmek yanlış olur"

“Ligde şu an birinci olan kulüp şampiyon ilan edilirse o takıma bir ömür problem olur. Ondan sonra birileri gelip ‘Lig oynansaydı biz şampiyon olacaktık’ der. Bu, şampiyon olan takıma bir zül olur.”

Play-off formülüne sıcak bakıyor musunuz?

Play-off olmaz çünkü her şey yolunda ise lig oynansın zaten. Eğer oynanmıyorsa ligler iptal edilmeli. Lig şu anki duruma göre bitirilir ve birinci sıradaki kulüp şampiyon ilan edilirse, o takıma bir ömür problem olur. Düşünsenize, şampiyonluğunuz tescil edilmiş ama birileri gelip ‘Lig oynansaydı biz şampiyon olacaktık’ diyecek. Bu da şampiyon olan takıma hep sırtında taşımak zorunda kalacağı bir zül olacaktır. Liglerin bitimine 8 hafta var. Şu an 7’nci sırada olan bir takımın bile matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Maçların oynanabileceği bir durum varsa, daha dar bir maç takvimi ile ligi bitirelim düşüncesindeyim.

Birçok kişiye göre Beşiktaş’ın bu sezon şampiyonluk şansı kalmadı. Size göre var mı?

Her şey bir yana, Beşiktaş ne durumda olursa olsun sezon başlangıcında hedefi şampiyonluktur. Bu sezon lige başlangıcımız bizim açımızdan sezonun kaderini etkiledi. Ligin oynanması durumunda ortada matematiksel anlamda bir gerçeklik varsa Beşiktaş o hedefi kovalar. Olur ya da olamaz ama sonuna kadar yarışma kültürü çok önemli.

TFF’nin belirlediği takım harcama limitleri ile alakalı ne söylemek istersiniz?

Şu an olağanüstü bir süreçteyiz ve tüm kulüpler bu koşullara uyum sağlamaya çalışıyor. Gelecek sezonun planlanması adına tabii ki çalışmamız var ancak şartların herkes için olgunlaşması ve bizim de bu konuyu TFF ile oturup konuşmamız gerekiyor.

"'VAR’ ODASI HAKEMLERİ YABANCI OLSUN"

Hakem hatalarından en çok yakınan kulüplerden birisiniz. Sizce MHK bu konuda ne yapmalı? Hakem kadrosu mu yenilenmeli?

Hakemlerden her kulüp şikayetçi. Aslında bu da çok garip... Herkes ‘Hakkımız yendi’ diyor! Hakemler arasında ahbap-çavuş ilişkisi var. Ağabey-kardeş gibiler. VAR odasında genç bir hakem var; nasıl çağıracak sahadaki ağabeyini? Ben, bu nedenle VAR odalarında yabancı hakemler görev yapmalı. Yurt dışından getirilebilir bunlar.

AMATÖR ŞUBELERDE OPERASYON

Amatör şubelerin durumu ne olacak?

Amatör şubeler, adı üstünde para kazanma amacı olmayan, formayı ve kulübünü seven sporcuların yarıştığı, gelirleri kadar giderleri olan branşlardır. Beşiktaş Kulübü’ne her yıl 50 milyon lira yükü olan ve adı amatör şubeler diye geçen yapı, şu durumda kulübü borç batağına itmekten öte bir işe yaramaz. Biz, adı üstünde amatör ruhla spor yapan ve forma giymek isteyen sporcularla yola devam etmek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak bizim görevimiz ise temiz salon, malzeme ve işi bilen hocalar temin etmektir.

HEP BİRLİKTE BAŞARMALIYIZ

Ahmet Nur Çebi, taraftarlara, “Beşiktaş bana nerede ihtiyaç duyduysa orada oldum. Böyle büyük bir camianın başkanı olduğum için gururluyum. Yönetimde kim olursa olsun taraftar desteği çok önemli. Birlikte başarmalıyız” mesajını verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar desteği olmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, siyah beyazlı renklere gönül verenlere, “Yönetimde kim olursa olsun herkesin destek vermesi ve arkasında durması gerekiyor. Başarı için bu şart” diye konuştu.

KAMPANYA İÇİN HER ŞEY HAZIR

Bağış kampanyasında son durum ne?

Bütün hazırlıklarımızı yapmıştık fakat bu kriz patlayınca başlatamadık. Virüs krizini hallettikten sonra bağış kampanyasına başlayacağız. Bu kampanyada Beşiktaşlılar, kulübe nasıl sahip çıktıklarını gösterecektir.