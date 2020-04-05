Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'yı unutmadı

SPOR GÜNDEMİ

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘ Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar... Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar... Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Anlaşma tamam... Galatasaray'a müjdeli haber! Anlaşma tamam... Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Sezon iptal edilecek mi? UEFA Başkanı açıkladı Sezon iptal edilecek mi? UEFA Başkanı açıkladı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamen iptal edilip edilmeyeceği soruldu, Avrupa futbolunun patronu bakın ne yanıt verdi.

Galatasaray'dan iki yıldızıyla devam kararı Galatasaray'dan iki yıldızıyla devam kararı Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.