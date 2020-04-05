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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 15:43
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 15:43

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'yı unutmadı

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'yı unutmadı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emanetimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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