Ahmet Nur Çebi sonrası Gökhan Sarı ve Umut Kutlu istifa etti, şimdi gözler Levent Çifter'de

Kulüpte ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan geldi. Beşiktaş'tan ayrılmak için 4.5 milyon TL tazminat istediği öne sürülen ve 120 bin TL'lik maaşı ile dikkat çeken Sarı, dün görevini bıraktı.

Gökhan Sarı'nın ardından Pazarlama Sorumlusu Umut Kutlu da görevini bırakan ikinci isim oldu.

Gözler şimdi kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'den 3 bine yakın oy karşılığında 1 milyon dolar istediği öne sürülen Genel Koordinatör Levent Çifter'de.

(Sabah)