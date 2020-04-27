Ahmet Nur Çebi: Öze dönüş hareketimizin başarılı sonuçlar vermesi bizi umutlandırıyor

Uzun süren bir aranın ardından yeniden basılı olarak çıkmaya hazırlanan ve mayıs ayında raflardaki yerini alacak olan Beşiktaş Dergisi’nde Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya seslendi.
Çebi’nin yazısı şu şekilde:
"Değerli Beşiktaşlılar,
Bir buçuk yıl aranın ardından dergimizi tekrar basabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle bizleri tekrar evlerine buyur eden abonelerimize şükranlarımı sunmak isterim. Beşiktaşımızı sizlere yakınlaştırmak ve koleksiyonlarınıza katkıda bulunmak, en önemli gayelerimizden biri. Yeniden asıl hüviyetimize döndüğümüz bu süreçte sizlerin desteği, ekibimizin de çabalarıyla ortaya çok değerli işlerin çıkacağından hiç şüphem yok.
Dünya daha önce deneyimlemediği bir sürecin içerisinde mücadele vermekte. Bu durumdan dünya ekonomisi ve alt kırılımları olan spor ekonomisi de nasibini alıyor. Ülkemizde tüm kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılara ve geleceği görememe durumuna bir krizin daha eklendiğini söyleyebiliriz. Kulübümüz özelinde de ekonomik anlamda birçok mücadelenin içerisinde yer alırken bu durumun etkilerini minimuma indirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlarımız arasında yer alan her anlamda öze dönüş hareketimiz bizi hem köklerimize daha sıkı bağlayacak hem de geleceğimiz için önemli bir hamle olacaktır. Futbol takımımızda Sergen Yalçın hocamız ve basketbol takımımızda koç Burak Bıyıktay ile başlattığımız bu hareketin başarılı sonuçlar vermesi, geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oluyor. Futbol takımımızda ve tüm amatör branşlarımızda bu hareketin devamını getirmeyi, kulübümüz için günlük değil, uzun vadeli planları gerçekleştirmeyi istiyoruz.
Herkesi aynı anda eve kapatan ve Amerika’dan Avustralya’ya, Arjantin’den Rusya’ya kadar tüm sokakları ıssız bırakan bir virüs ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de bu korona virüsü salgını ile mücadelenin ikinci ayına girdik. Hepimiz işimizden, günlük teamüllerimizden ve spordan uzak kaldık. Ancak bu aşamayı en hafif hasarlarla atlatmak bizim elimizde. Hepimiz, evde kalarak toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan imtina etmeli, işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımıza ise tedbirler kapsamında destek olmalıyız.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Sporcularımıza formlarından düşmemeleri için gerekli antrenman programlarını antrenörlerimiz ilettiler. Elbette tesislerimizdeki gibi olmasa da bu süreci sıkı takip ediyor, sorunlarını gidermeye önem gösteriyoruz. Sosyal medyada da ekibimizin yaptığı canlı röportajlar, armamızı temsil eden değerli sporcularımızı taraftarlarımızla buluşturuyor. Bu bağlamda sosyal medyada yeni projelerimizin de olacağını sizlerin bilgisine sunmak isterim. Evimize kapandığımız bu günlerde en büyük teselli yine Beşiktaş’ta.
Son olarak, dijital ortamlardan uzaklaşıp yeşil sahalara bir an önce kavuşabilmemiz için bakanlıklarımızın uyarılarını dikkate almalıyız. Unutmayın ki, sadece kendimizden değil, çevremizden de sorumluyuz. Bu vesileyle COVID 19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde, taraftarlarımızı duyarlı olmaya ve elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum."
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