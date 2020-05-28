Ahmet Nur Çebi mesaiye başlıyor

14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresi bugün doluyor. Başkan, ilk iş olarak Ümraniye'ye gidecek.

AKŞAM

Beşiktaş’a Başkan Ahmet Nur Çebi’den sevindirici haber geldi… 14 Mayıs’taki test sonucu pozitif çıkan ve evinde karantinaya giren Çebi’nin süresi bugün doluyor… Bu 14 günü evinde istirahat ederek geçiren Beşiktaş Başkanını Ümraniye’de yoğun bir tempo bekliyor. Çebi’nin karantina sonrasında ilk iş olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne gideceği ve bir takım görüşmeler yapacağı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi’nin öncelikle futbolcularla indirim konusunu görüşeceği ardından da sözleşmeleri biten Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile bir toplantı yapacağı belirtildi. Başkan Çebi, bunun yanı sıra futbolcu ve personelin alacakları ile transfer bütçesi için de kaynak arayışına girecek. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’la da bir toplantı gerçekleştirecek.