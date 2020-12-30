Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı.

TRT Spor'un haberine göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.



BEŞİKTAŞ’TAN YALANLAMA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'ye koronavirüs testi yapıldığını ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Kovid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.