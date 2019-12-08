Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu

Süper Lig´in 14´üncü haftasında bu akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş´ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah beyazlılara bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi. (DHA)