Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler! 'Tek çıkış yolumuz bağış kampanyası'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi’nin açıklamaları şu şekilde:

“Bundan sonra özümüzle, profesyonellerimizi de oradan tercih ederek devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ama gelir/gider dengesini ayarlamamız gerekiyor.

Her şey yapılmış gibi görünse dahi bünyemizdeki sporcuların nerede spor yaptığını gördüğümüzde çok üzüldük. Stadımızda uygun olan bölümlere onları taşıdık. İnşallah başarılı olduklarını da göreceğiz.

“DİK OYNAYAN TAKIM GÖRMEK BENİ SEVİNDİRDİ”

Futbol takımımızda toparlanma başladı. Dik oynayan ve kenetlenmiş bir takım görmek beni sevindirdi. TFF, hakemler ve yazdıklarımız, aldıklarımız cevaplar var.

Artık gençlerle yapalım bu işi. Yapacaksa bu hatayı gençlerimiz yapsın, eskileri bırakalım dedim. Oralarda temaslarımız var, bizi dinliyorlar. VAR konusu var. Şeffaf olun. Şeffaf olmayan toplum mutlu olamaz. Açıklanamaz diyorlar.

“KURAL HATASI KONUSUNDA BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Göztepe maçında bir kural hatası vardı. IFAB'a bunun sorulduğunu ve rapor alındığını söyledi. IFAB'ın yazılı raporlarını istedik, bu konuda baskı yapmaya devam edeceğiz.

FİKRET ORMAN’LA İLGİLİ OLAY AÇIKLAMALAR

Fikret Orman'la ilgili bildiğim ve bilmediğim şeyleri burada söylemek istemiyorum. Denetleme başladı, bu konuda sonuna kadar gitmek istiyoruz.

“İBRA EDİLMEMEK DÜNYANIN SONU DEĞİL”

Futbol AŞ ibra edilmedi. Bununla ilgili kızgın olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bu konu şahsileştirilecek bir konu değil. Seninle benim aramdaki bir konu değil. Seninle, Beşiktaş arasındaki bir konu. İbra edilmemek dünyanın sonu değil.

Ben Sayın Abdullah Avcı'yı nerede eleştirdim. Başarısızlıklar, talihsizlik diyelim, olmadı. Hocaya karşı herhangi bir şekilde tartışmışlığımız yok. Şenol hocanın şampiyonluğu kaybettiğimiz sene kamuoyu önünde tartışıldığını, küstürüldüğünü iyi biliyorum.

Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Ben göğsümü değil, vücudumu koydum.

“VİCDANLI OL, DURACAĞIN YERİ İYİ BİL!”

Ben Futbol A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil.

“AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM”

Bize burayı devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz? Sen benim iki milyon dolar aldığımı söylüyorsun. Giderken hangi yöneticinin tek kuruşu kalmış. Bu kulübün çayını içtiniz, özel jetine bindiniz. İşine bak. Çok üzgünüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

Geleneklerde geçmiş yönetimleri konuşmak diye bir şey yokmuş. Geldiğin gün, her yerde Yıldırım Demirören'den hesap soracağını söyledin. Bu örf, adetlere uygunsa benimki neden değil?

“ARKAMDAN KÜFRETTİLER”

Ümraniye'de masamı topladığımı söylediler. Benim gitmem için mobbing uyguladılar. Ben namuslu bir adamım. Arkamdan küfrettiler. Orada mı oturmalıydım?

“KORKARIM BU BORÇ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Bu borç artarak devam edecek korkarım. Biz bunu çözeceğiz, o yüzden buradayız. Bu kulüp yaşayacak. Namusuyla, onuruyla... Beni terk ederseniz ben bir şey yapamam. Hep birlikte yapacağız, destekle.

Ben Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmamışım, kaçmışım. Senin transfer cambazı arkadaşını yapamamışsın, benden ne istiyorsun. Transfer komitesi başkanı var ya Kanyon'da orada burada oturan arkadaşın. Transferler ortada. Benden ne istiyorsun?

Tüm Beşiktaşlılar, hepinizden özür diliyorum. Bir daha bu konuyu, mali kurul gelene dek ağzıma almayacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

“BAŞINI EĞ, ETTİK BİR HALT DE”

Ben gelmişim, para verecekmişim. Ali Koç vermiş. Ya Ali Koç rakip takımın başkanı, senin konun benimle. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç başkanken sen de başkan değil miydin? Sen neden vermedin? Ayıp artık. Başını eğ, ettik bir halt de.

“BEN SENİN SAMİMİYETİNE NASIL İNANAYIM”

Hep birlikte sarılalım, seni de kucaklayalım. Bana bir mesaj gönderdi evet. 'Abi hayırlı olsun, emrindeyim' dedi. 1-2 gün evvel akrabalarımı arayıp bu adama oy vermeyin diyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım? Ben de cevap vermedim.

Abi dediği insan onun namusudur. Abi dediği insana yöneticisinin küfür etmesine izin vermez.

Güçlü olmak para mıdır ya? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Programın yarısı güçlü başkan davul çaldı... Ya çaldım, ne yaptım ayıp mı ettim? Denetleme yapılırken bildiklerimi açıklamam.

Biz de borç harç içindeydik diyor. Abi oldu Ahmet Nur Çebi. Yapmayın... O dönemde de ben ağladım, zırladım, söylendim... Beterin beteri varmış. O günkü yönetim kurulunun bıraktığı kredi 10 yıl vadeli.

“HER ŞEY TEMLİKLİ, TÜM GELİRLERİNİ BANA GETİRECEKSİN DİYOR BANKA”

Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, bacağınız, tozluğunuz... Doğmuş, doğacak olan her şeyiniz. Bundan sonra her elde ettiğin geliri bana getireceksin diyor banka. Kartal Yuvası felaketin içinde yüzüyor. Hepsi temlikte. Elektrik parası için bile yok.

O kendi dönemine ait 300 bin TL'yi ödeyebilmek adına attı imzayı gitti. Peki sonra ne olacak burası? Biz bu şartlar altında burayı çeviriyoruz. Benim burada yazan alacaklı bir param var. Buradakilerin çoğu buradaki arkadaşlarıma ait.

“TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ BAĞIŞ KAMPANYASI”

Bizim çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası. Hazırlık bitmek üzere, en kısa sürede huzuruna geleceğiz. Bir lira da bin lira da bir. Artık biz biriz. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Beraber oluşturacağız.

E biliyordun da geldin diyorlar. İyi olsaydı zaten gelmezdim ki. Ben bildiğimi inkar etmiyorum ki. Ben sizlerle birlikte yolda yürümeye karar verdiğim için konuşmak zorundayım. Ben kara tabloyu yaşadığım müddetçe bunu açıklayacağım.

Ben bu süreci hatırlatmaya devam edeceğim. Biz başarılı olmayacağız demiyorum. Size söz veriyorum, başarılı olacağız. Yanımda olun yeter.