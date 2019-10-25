Ahmet Nur Çebi, derbide kötü bir sonuç alınması halinde Abdullah Avcı ile yolları ayıracak

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Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından Fikret Orman’la el sıkışan ve Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı’nın 11 maçlık performansı camiayı hayal kırıklığına uğratırken, tecrübeli teknik adamın kötü gidişatın önüne geçememesi yeni yönetimi de sıkıntıya soktu.

ABDULLAH AVCI BASKIYI KALDIRAMIYOR

Yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin Ocak ayına kadar süre verdiği Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçta ‘0’ çekerken, 56 yaşındaki çalıştırıcının panik havasında olması Beşiktaş’ı günden güne kaosa sürüklüyor. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’in başında en yakın rakibi olan Galatasaray’a 8 puan fark atmasına rağmen son virajda alınan kötü sonuçlara engel olamayan ve sükûnetini koruyamayan Avcı, şampiyonluğu Fatih Terim’e kaptırırken, hoca hakkında ‘baskıyı kaldıramıyor ve krizleri iyi yönetmiyor’ yorumlarının dillendirilmesi Başkan Çebi’ye açık bir mesaj olarak gönderiliyor.

DERBİDE ALINACAK SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ

Transfer döneminde hatrı sayılı futbolcuları kadrosuna katan ve Elneny, Diaby, N’Koudou, Ruiz, Rebocho, Boyd, Douglas gibi oyuncularla güçlenen Beşiktaş’ı iyi yönetemeyen Abdullah Avcı’nın kadroda bulunan yıldız futbolcuların performans düşüşlerine de engel olamadığı görülürken, Galatasaray ile oynanacak derbide alınacak kötü sonuçla beraber Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin deneyimli antrenör hakkında radikal bir karar alacağı belirtildi.