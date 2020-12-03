Ahmet Nur Çebi: 'Derbide hakemden canı yanan Beşiktaş'tı'

TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi "Derbide hakem konusunda canı yanan taraf Beşiktaş'tı. Benim algı yarattığım yönünde açıklamalar oldu. Maçın güzelliğini kaldırıp, gündemi değiştirdiler. 'Ahmet Nur Çebi algı yarattı' tartışmasını ortaya attılar. Algı yaratmak için herhangi bir ifadede bulunmadım. Ekonomi forumundan çıkarken gazeteciler rica ettiler. Hakem (Tugay Kaan Numanoğlu) açıklandıktan sonra 'Şu şirketlerde çalışıyor' diyerek bir algı yaratıldı. Keşke Fenerbahçe Kulübü bu soru sorulmadan benden evvel açıklama yapsaydı. Ben algı yaratmak, hakemi baskı altına almak için bir şey yapmadım. Hakemin baskı altına alınmıdğı belliydi zaten maçta" ifadelerini kullandı.
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