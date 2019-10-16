Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9224
  • 6,545
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? İlk kez açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? İlk kez açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'tan neden ayrıldı" İlk kez açıkladı

Çebi, “Şenol Hoca’nın yanında durmak adına son 1.5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler, sayın Başkan’ı maalesef o yola soktu” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo’nun sorularını yanıtladı. Çebi, “Sayın Süleyman Seba’dan sonra Beşiktaş’a gelen başkanlar, artık kendilerinin içerisinden birbirlerini destekleyerek yürüyorlar. Her ne kadar dışarıdan aralarında zaman zaman uzlaşma yokmuş gibi gözükse de maalesef böyle bir düzen kurulmuş vaziyette. Bu düzen benim orada katkı vermemi son 3 senede istemedi. Sonra seçime gidildi ve ben de olmak istemedim. Şimdi ise adaylığımı koydum” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞLERİM ALINMADI

Ahmet Nur Çebi, sözlerini söyle sürdürdü: “Katkı vermek istememe rağmen uzak tutuldum. Ne transferlerde görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. Avrupa’da namağlup yürüyen takıma zarar vermemek ve Şenol hocanın yanında durmak adına son 1.5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler sayın Başkanı bir şekilde maalesef o yola soktu. Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA’ya gidemememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA’ya gidemedik.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, ´Terör örgütü PKK/PYD

Bakanlık Twitter´dan Paylaştı! Teslim Olan Teröristten İbretlik Sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva

4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı