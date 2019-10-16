Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? İlk kez açıkladı

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo’nun sorularını yanıtladı. Çebi, “Sayın Süleyman Seba’dan sonra Beşiktaş’a gelen başkanlar, artık kendilerinin içerisinden birbirlerini destekleyerek yürüyorlar. Her ne kadar dışarıdan aralarında zaman zaman uzlaşma yokmuş gibi gözükse de maalesef böyle bir düzen kurulmuş vaziyette. Bu düzen benim orada katkı vermemi son 3 senede istemedi. Sonra seçime gidildi ve ben de olmak istemedim. Şimdi ise adaylığımı koydum” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞLERİM ALINMADI

Ahmet Nur Çebi, sözlerini söyle sürdürdü: “Katkı vermek istememe rağmen uzak tutuldum. Ne transferlerde görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. Avrupa’da namağlup yürüyen takıma zarar vermemek ve Şenol hocanın yanında durmak adına son 1.5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler sayın Başkanı bir şekilde maalesef o yola soktu. Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA’ya gidemememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA’ya gidemedik.”