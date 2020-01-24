Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın başında Gerrard'ı görmek istiyor

Ligde 5. haftayı düşme hattında geçen Beşiktaş’ta 20 Ekim’deki kongrede Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilince oyunculara biriken ödemeler yapılmış, çıkış başlamıştı. 6 maçlık galibiyet serisiyle Siyah- Beyazlılar 14. haftada zirvenin 3 puan gerisinde 2. sıraya yükselmişti. Ancak gelirlerin büyük kısmının temlik altında olması nedeniyle ödemeler bir kez daha aksayınca takım içinde huzursuzluk başladı, bu durum da direkt sonuçlara yansıdı.
Zor günler bekliyor
Son 8 maçta 7 yenilgi alan ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta yönetim, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması konusunda hemfikir. Ancak tazminat ve getirilecek hoca için kaynak olmadığından Avcı için bu hamle yapılamıyor. Limit nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ı zorlu bir süreç bekliyor.
Ahmet Nur Çebi'nin hayali Steven Gerrard
Başkan Çebi’nin göreve geldiğinde aklındaki teknik adamın Steven Gerrard olduğu öğrenildi. Çebi hâlâ İngiliz çalıştırıcıyı istiyor ama şartlar elini kolunu bağlıyor. 2018’de Rangers’a imza atan Gerrard yıllık 1.6 milyon Pound (12.5 milyon TL) alıyor.
İskoçya takımıyla 2024’e kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki teknik adamın hayali Rangers’taki görevi bittikten sonra bir dönem kaptanlığını yaptığı Liverpool’u çalıştırmak. Kırmızılar’ın Kloop ile sözleşmesinin de aynı tarihte bitecek olması, Gerrard - Liverpool birlikteliğinin mümkün olabileceği şeklinde yorumlanıyor.
(Fanatik)
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