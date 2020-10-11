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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 10:19
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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ı hayata bağladı

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ı hayata bağladı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulüp için kişisel olarak yarattığı kaynakla Siyah-Beyazlılar'ı mali olarak adeta hayata bağladı. Başkan, son olarak oyunculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya gönderebilmek için 130 milyon TL'lik destek verdi. 1 yıllık süreçte Çebi'nin kulübe sağladığı kaynak, 300 milyon TL'yi buldu.

Siyah-Beyazlılar'ın 20 Ekim 2019'daki başkanlık seçimlerinde 5009 oy alarak rakiplerinin önünde büyük farkla ipi göğüsleyen Ahmet Nur Çebi, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kulübe tam destek olmaya devam ediyor. 'Güçlü Başkan' sloganıyla göreve gelen Çebi, yaklaşık 1 yıllık süreçte Beşiktaş'a tam 300 milyon TL'lik katkı sağlayarak Siyah-Beyazlılar'a ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadığı dönemde önemli destek oldu. İlk olarak göreve geldiği dönemde 60 milyon TL'lik bir miktarı kulübün kasasına koyarak adeta Beşiktaş'a can suyu veren tecrübeli iş insanı, ardından desteğini artırarak devam ettirdi. 61 yaşındaki Başkan, geçtiğimiz yaz döneminde Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarına katılabilmeleri için kişisel olarak 100 milyon TL'lik bir kaynak daha oluşturarak UEFA Avrupa Ligi'ne gidişin önündeki maddi engeli kaldırdı.

Ailesinden destek yağdı

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübe ekonomik katkı için başlattıkları, 'Ödül Senin' etkinliğinde de en fazla ödeme yapan isimlerin başında gelmişti. Sadece kendisi değil, eşi ve ailesinin de eklenmesiyle Kanal D'de yayınlanan etkinlikte Çebi Ailesi'nin toplam desteği 10 milyon TL'yi aşmıştı. Önceki başkan Fikret Orman döneminde Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmalar sebebiyle tüm gelirleri temlikli olan ve bundan dolayı futbolcuların maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayan yönetimde, UEFA'ya lisans için verilmesi gereken, 'borçsuzluk kağıdı' için de devreye Çebi girdi.

Men tehlikesi ortadan kalktı

Kulübün 1 numarası, kişisel olarak Beşiktaş'a 130 milyon TL'lik bir kaynak daha yaratarak oyunculara olan geçmiş borçları temizledi ve futbolculardan alınan, borçsuzluk kağıtları UEFA'ya gönderilerek kulübün gelecek sezon Avrupa Kupaları'na gidememe tehlikesini de çözmüş oldu. Ek olarak devlete yönelik kurum ödemeleri için de elini taşın altına sokan Başkan'ın, hem kendisi hem de ailesine ait 4 lüks evi bu yüzden ipotek altına aldırdığı ifade edildi. Toplamda kulübe 300 milyon TL'lik kaynak yaratan Çebi, bu desteğiyle Siyah-Beyazlılar'ı adeta hayata bağladı.

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