Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanında

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.
İdmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve 5’e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı.
Devre arası için transfer çalışmaları yürüten Galatasaray'ın Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Rubin Kazan'ın genç yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın peşinde olduğu belirtildi.