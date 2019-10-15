Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,5003
  • 284.653
  • 95282.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ahmet Nur Çebi başkan seçilmesi halinde Cenk Tosun'u Beşiktaş'a getirecek

Ahmet Nur Çebi başkan seçilmesi halinde Cenk Tosun'u Beşiktaş'a getirecek

Ahmet Nur Çebi başkan seçilmesi halinde Cenk Tosun'u Beşiktaş'a getirecek

Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak isimlerden Erdal Torunoğulları’nın Cenk Tosun’u Beşiktaş’a getireceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarının önemli hamleleri de ortaya çıkmaya başladı. Yarışın favorileri arasında gösterilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alması beklenen Erdal Torunoğulları’nın taraftarları mutlu edecek bir bomba için harekete geçtiği öğrenildi. Torunoğulları’nın bombasının Everton’da oynayan Cenk Tosun olduğu belirtildi. Torunoğulları, Cenk’in Gaziantepspor’dan bedelsiz olarak alınmasında ve Everton’a rekor ücretle satılmasında önemli rol oynamıştı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
<p>Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğr

Dipsizgöl Şelalesi´nin Sonbahar Güzelliği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üçlü pist' ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız