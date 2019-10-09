Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8491
  • 6,4245
  • 283.38
  • 100634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için topladığı 250 imzayı bugün divan kuruluna sunacak

Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için topladığı 250 imzayı bugün divan kuruluna sunacak

Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için topladığı 250 imzayı bugün divan kuruluna sunacak

Beşiktaş'ta mevcut Başkan Fikret Orman'ın resmi olarak başkan adayı olmayacağnı açıklamasının ardından Çebi cephesinden hamle geldi. Buna göre Ahmet Nur Çebi'nin başkan adaylığı için toplaması gereken 250 imzayı topladığı belirtildi.

SAAT 5'TE DİVANA SUNUYOR

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin 250 kongre üyesinin imzasını bugün saat 17:00 itibariyle Beşiktaş divan kuruluna sunacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen ve İstanbu

Kızına İşkence Eden Baba Adliyede

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da kan donduran vahşet! Evine girip boğazını kestiler

Rusların terk ettiği gizemli yerler