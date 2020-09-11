Ahmet Nur Çebi: Altyapı elzem oldu

AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapıya önem veren bir yönetim olacaklarını söyledi ve “Altyapıdan faydalanmak elzem oldu. Öze dönmemiz gerekiyor” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA futbol altyapı sorumluluğuna Mehmet Ekşi getirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Ekşi ile resmi sözleşme imzalandı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çebi şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz andan beri tamamen özümüze dönmemiz gerektiğini, dolayısıyla altyapımızın da artık önem arz ettiğini, Türk futbolunun da sıkıntılı bir dönemde olduğunu zaman zaman belirtiyorum.



REZERV LİG’E 3 TAKIM BAŞVURDU

Ekonomik olarak sıkıntılar büyük. Bunun önüne geçilebilecek tek yol, öz kaynaklardan ve altyapılarımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını ne kadar çoğaltabilirsek, satışlarından gelecek gelirlerden faydalanmak artık elzem olmuştur.” Çebi, kurulması planlanan rezerv lig ile ilgili ise, “Maalesef rezerv lig için üç kulüp başvurmuş. Bunlardan biri de Beşiktaş” açıklamasını yaptı.

EKŞİ: EN İYİSİ OLACAĞIZ



ALTYAPI sorumluğuna getirilen Mehmet Ekşi, “40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum. Bütün bilgi ve deneyimlerimi Beşiktaş ile paylaşmaya geldim. 100 yılın altyapısını kurmak için iddialı geliyorum. Geçmişi bir kenara bırakarak çok ciddi işler yapmak zorundayız. Türkiye’nin en iyisi olacağız” dedi.