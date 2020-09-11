Ahmet Nur Çebi: Altyapı elzem oldu

BEŞİKTAŞ’TA futbol altyapı sorumluluğuna Mehmet Ekşi getirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Ekşi ile resmi sözleşme imzalandı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çebi şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz andan beri tamamen özümüze dönmemiz gerektiğini, dolayısıyla altyapımızın da artık önem arz ettiğini, Türk futbolunun da sıkıntılı bir dönemde olduğunu zaman zaman belirtiyorum.
REZERV LİG’E 3 TAKIM BAŞVURDU
Ekonomik olarak sıkıntılar büyük. Bunun önüne geçilebilecek tek yol, öz kaynaklardan ve altyapılarımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını ne kadar çoğaltabilirsek, satışlarından gelecek gelirlerden faydalanmak artık elzem olmuştur.” Çebi, kurulması planlanan rezerv lig ile ilgili ise, “Maalesef rezerv lig için üç kulüp başvurmuş. Bunlardan biri de Beşiktaş” açıklamasını yaptı.
EKŞİ: EN İYİSİ OLACAĞIZ
ALTYAPI sorumluğuna getirilen Mehmet Ekşi, “40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum. Bütün bilgi ve deneyimlerimi Beşiktaş ile paylaşmaya geldim. 100 yılın altyapısını kurmak için iddialı geliyorum. Geçmişi bir kenara bırakarak çok ciddi işler yapmak zorundayız. Türkiye’nin en iyisi olacağız” dedi.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Ozan Tufan transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, milli futbolcuya karşılık sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı planlıyor. Yeni transferler sonrası forma şansının azaldığını düşünen Ozan Tufan da eski hocası Sergen Yalçın ile tekrar çalışmaya olumlu bakıyor.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.