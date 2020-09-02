Ahmet Nur Çebi 7-8 futbolcuyla görüştüklerini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limiti ve transfer konusuna değinen Çebi, “Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 tane oyuncu var. Limit olayı çözülmeden kadroya kimseyi katamayız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’na, harcama limitleri konusunda itirazda bulunduklarını ve bir geri dönüş beklediklerini belirten Başkan Çebi , “TFF’nin kulüplere vermiş olduğu limitler var. Bu limitler dışında transfer yaparsanız, futbolcuya top oynatamıyorsunuz. Beşiktaş’ın limitlerine geldiğinizde şu anki limitler mevcut kadroya bile az. Bir iyileştirme bekleniyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, Covid’in buna bir gerekçe olması gerektiğini federasyona ilettik. TFF, kurulları ile çalışıp, değerlendiriyor. Herkes transfer bekliyor ama limit olayı çözülmeden transfer olmaz” dedi.

“ADIMIZ LİMİTÇİ BAŞKAN OLMUŞ AMA BEN LİMİT KOYMADIM”



Hakkında yapılan eleştirileri dikkate almadığını ve kulübün geleceği için hareket edeceğini belirten Çebi, “Bugün 4 futbolcuya vereceğimiz maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Bazı futbolcuların gitmesini rica ediyoruz. Artık taraftar bana küsebilir ama Beşiktaş’ın selameti için sabır ve anlayış gerekiyor. Beşiktaş’ın önündeki transfer engelini kaldırmaya da çalışıyoruz.

"TAKİPTE OLDUĞUMUZ 7-8 FUTBOLCU VAR"

Takipte olduğumuz 7-8 futbolcu var Önümüz açılırsa bu ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Popülist davranmayacağız. Bana yazıyorlar, çiziyorlar, eleştiriyorlar ama çok da umursamıyorum. Adımız limitçi başkan olmuş limiti ben yapmadım. Beşiktaş’a doğruları yapmaktan başka çarem yok. Ne yorum yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yapsınlar bizim yolumuzu değiştirmeyecekler. Biz doğruları yapacağız” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN PARASINI SOKAĞA ATARSAM HESAP VEREMEM”



Beşiktaş’ın parasını sokağa atmayacağını belirten Başkan Çebi, “Bütün takımların transfer yapması lazım. Ama mümkün değil diyorlar. O zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları Federasyona yürüyecek önümüzü açın diyecek. Biz imza atalım, sonra futbolcuyu sahaya çıkarmayalım mı ? Yapamadığım transferin hesabını veririm ama Beşiktaş’ın parasını sokağa atarsam hesap veremem” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ FORVET, SAĞ BEK VE KANAT TRANSFERİ"

Çebi, öte yandan transferde önceliklerinin de santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi olduğunu da belirtti.