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  3. Ahmet Kavalcı: Hocamız 3 transfer daha istiyor

Ahmet Kavalcı: Hocamız 3 transfer daha istiyor

Ahmet Kavalcı: Hocamız 3 transfer daha istiyor

Beşiktaş A takımdan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, transfer hakkında konuştu.

Beşiktaş A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesi hakkında konuştu.

Süper Lig 2019-20 sezonu fikstür çekiminin ardından konuşan Kavalcı, sezon öncesi hazırlıkları için ''Bütün takımlara hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta Sivasspor ile oynayacağız. Puanlar almak için gideceğiz. Yeni bir hoca ile yeni bir yola çıkıyoruz. 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da kampımız devam edecek. O tarihe kadar 4 maç oynayacağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir hazılık maçı daha yapacağız.'' sözlerini kullandı.

''STOPER, SAĞ VE SOL KANAT''

Abdullah Avcı'nın 3 transfer daha istediğini belirten Ahmet Kavalcı, ''Boyd, yarın takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. Birkaç oyuncu ile temaslarımız devam ediyor. Hocamızın istediği oyuncuları en kısa zamanda alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocamız kanat transferi istedi, Boyd'u aldık. Stoper, sağ ve sol kanada oyuncu istiyor.'' şeklinde konuştu.

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