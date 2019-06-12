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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:55 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:31

Ahmet Hassan'dan Beşiktaş'a Okechukwu Azubuike kıyağı

Ahmet Hassan'dan Beşiktaş'a Okechukwu Azubuike kıyağı

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde.

Bonservisi Mısır'ın The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 4 taksitle ödenmek koşuluyla 1 milyon 250 bin Euro önerdi. Oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe ise "2.5 milyon Euro'ya biter" yanıtı aldı. Trabzonspor'un da ilgilendiği Azubuike'nin kulübünde Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ahmet Hassan sportif direktörlük görevini yürütüyor.

Ahmet Hassan faktörü nedeniyle siyah-beyazlıların bu transferde rakiplerine göre daha avantajlı olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.

(Sabah)

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